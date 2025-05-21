OpenAI, eski Apple tasarımcısının yapay zeka şirketini satın alıyor

Apple'dan ayrıldıktan sonra tasarım odaklı bir şirket kuracak olmasıyla gündeme gelen Jony Ive, daha sonra yapay zeka odaklı io şirketini kurmuştu.

Şirket başta markalarla ortaklık kurup, farklı projelerde yer alsa da elle tutulur bir yükseliş yakalayamadı. Bu gelişmeler devam ederken, Jony Ive'ın geçen yıl kapalı kapılar ardında OpenAI CEO'u Sam Altman ile görüşmeler yaptığı söylenmişti. Bu görüşmelerin ana odağı bilinmiyordu ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla OpenAI şirketi satın alıyor.

ESKİ APPLE TASARIMCISI JONY IVE'IN ŞİRKETİ OPENAI'YA SATILIYOR

Resmi olarak duyurulan satın alma ile OpenAI, Jony Ive başta olmak üzere ve Scott Cannon, Evans Hankey ve Tang Tan gibi isimlerin desteği ile kurulan io'ya bünyesine dahil etmek için 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

io şirketi yapay zeka odaklı donanımlarla öne çıkıyordu. Tasarım ve donanım tarafında OpenAI'ya destek olması beklenen şirketin geçen yıl 500 milyon dolara OpenAI'ın çatısı altına gireceği iddia edilmişti.