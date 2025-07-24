OpenAI, GPT-5'i ağustos ayında piyasaya sürebilir

OpenAI tarafından bir süredir geliştirildiği bilinen GPT-5 modeli için yeni bazı bilgiler ortaya çıktı. Şirket tarafından onaylanmasa da GPT-5'in ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

Daha önce yapılan sızıntılara göre GPT-5, OpenAI'nin şimdiye kadarki en yetenekli yapay zekası olacak. Sızdırılan ekran görüntüleri ve OpenAI'nin dahili dosyalarındaki atıflar ve hatta araştırmacılarından birinin yaptığı ince bir doğrulama bile tek bir şeye işaret ediyor: Geliştirme süreci tam gaz devam ediyor ve tanıtım düşündüğümüzden daha yakın olabilir.

GPT-5 NASIL OLACAK?

Ortaya çıkan bilgilere göre GPT-5, yazma, görsel anlama, akıl yürütme ve hatta görev yönetimi gibi şimdiye kadar gördüğümüz her şeyi tek bir deneyimde bir araya getirecek. Örneğin, bir görsel yüklemeyi deneyebilir, yapay zekadan onu tanımlamasını isteyebilir, gönderiniz için bir başlık yazabilir, uçak biletinizi ayırtabilir ve pasaportunuzu almanız gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Tüm bunları tek bir sohbette yapabilirsiniz.