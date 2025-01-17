OpenAI ‘yapay zekâ yarışı’nı kazanmak için devlet verilerine erişim istiyor

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Yapay zekâ modeli ChatGPT’yi yaratan ABD merkezli şirket OpenAI, “ABD’de Yapay Zekâ: OpenAI’ın Ekonomik Planları” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump’ın söylemleriyle paralel olarak ülkenin Çin’le bir teknoloji yarışının içinde bulunulduğu, bu rekabeti kazanmak için yapay zekâ şirketlerine bazı ayrıcalıklar tanınması gerektiği savunuldu. Şirket, yapay zekâ firmalarına savunma ve ulusal güvenlik ihaleleri verilmesi, düzenlemelerin gevşetilmesi, veri merkezlerinin artan ihtiyaçları nedeniyle nükleer ve kömür gibi enerji üretim süreçlerinin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi taleplerinde bulundu. OpenAI, ayrıca devlet verilerinin dijital ortama aktarılmasını ve bunların yapay zekâyı eğitmek için kullanılmasına onay verilmesini istedi. Taleplerin karşılanmaması halinde Çin’in yapay zekâ yarışında ABD’yi geride bırakacağı öne sürüldü.

TRUMP’IN FİNANSÖRLERİNDEN

Şirketin CEO’su Sam Altman, “teknoloji şirketlerine alan açacağı” vaadinde bulunan Trump’ın geçen yılki seçim kampanyasına 1 milyon dolar bağış yaptığı haberleri ile gündeme gelmişti. Trump’ın Silikon Vadisi için kömür ve nükleer dahil olmak üzere her türlü enerji kaynağının kullanılacağını sözünü vermesinin ardından kampanyasına Google, Microsoft, Apple, Meta ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yöneticileri bağış yapmıştı. Raporla birlikte OpenAI yöneticilerinin son dönemdeki söylemleri, Trump yönetimine yönelik somut taleplere dönüşmüş oldu.

SAVUNMA İHALELERİ

Yapay zekâ firmalarına savunma ihaleleri verilmesinin istendiği raporda, OpenAI’ın ABD’nin ulusal güvenlik risklerine karşı hazır olabilmesi için çalışmalar yaptığı, bu kapsamda ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ve yapay zekâ destekli gözetim şirketi Anduril’le ortak projelere girişildiği belirtildi. Geçen haziranda, yapay zekâ destekli gözetim ve istihbarat teknolojileri üreten Anduril ve Palantir şirketleri, ABD savunma ihalelerinde Lockheed Martin ve Boeing gibi devlere karşı konsorsiyum oluşturacağını açıklamıştı. Anduril ve Palantir şirketlerine OpenAI’ın da katılacağı iddiaları raporla resmi olarak doğrulanmış oldu. Konsorsiyuma, Başkan Trump’ın ekibinde yer alacak olan teknoloji milyarderi Elon Musk’a ait SpaceX’in de dahil olması için görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.