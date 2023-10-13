Otomatik iğne deride özgürce hareket edebiliyor! Aktif bir akciğerde test edildi

UNC-Chapel Hill'den bilim insanları ve tıp uzmanlarından oluşan bir ekip, anatomik engellerden kaçınarak bir hedefe ulaşmak için canlı dokuda otonom olarak hareket edebilen robotik yönlendirilebilir bir iğneyi tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:34
Otomatik iğne deride özgürce hareket edebiliyor! Aktif bir akciğerde test edildi
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Kuzey Carolina Üniversitesi - Chapel Hill enstitüsünün geçen günlerde paylaştığı basın duyurusuna göre,Kuzey Carolina Üniversitesi görevlileri olan bilim adamları ve tıbbi uzmanlardan oluşan bir grup, vücuttaki anomalitelerden kaçınarak deride istenildiği gibi kontrol edilebilen otomatik bir robotik iğne icat etti.

UZAKTAN KONTROL EDİLİYOR

“Bugün karşımıza çıkan ve satışı yapılan tıbbi robotlar genelde uzaktan kontrol ediliyor, yani kumandanın arkasında bir insan her hareketi kontrol ediyor.“ dedi

Fen Edebiyat fakültesi, Bilgisayar Bilimi departmanında professör olan ve projenin genel müdürü olan Ron Alterovitz.

“Robotik kodlama ve yapay zekanın gücünü kullanarak, deride benzeri görülmemiş bir hassaslık ve güvenlikle iğneleri otomatik olarak kullanabilen bir robot geliştirdik.” 


 


Otomatik iğne

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