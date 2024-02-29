Paranormal Activity'nin korku oyunu duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?

Paranormal Activity: Found Footage adı verilen oyun Paranormal Activity filmine benzer yönler taşıyacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 18:13
Paranormal Activity'nin korku oyunu duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
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DreadXP isimli stüdyo Paranormal Activity: Found Footage olarak duyurduğu yeni oyunu için bazı bilgiler aktardı. Oyun, en son The Mortuary Asisstant ile adını duyduğumuz Darkstone Digital stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Oyunun 2026 yılında çıkması planlanıyorken, duyuru fragmanı da yayınlandı. 

YENİ PARANORMAL ACTIVITY OYUNU İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Fragmanda oyuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak filmin sunduğu gerilim ve korku atmosferine benzer bir deneyim sunması bekleniyor.

DarkStone Digital'in yöneticilerinden biri olan Brian Clarke 2026 yılında yayınlanacak korku oyunu hakkında 'oyuncuların verdiği kararlara göre' değişen bir yapıya sahip olacağını aktardı.

DreadXP'den Patrick Ewald ise şunları söyledi:

''Filmler zengin hikayeler ve yaratıcı korkularla dolu ve yaratıcı yönetmen Brian Clarke'ın yönetimindeki DreadXP'nin Paranormal Activity video oyunu bu temel ilkeleri bağlı kalacak ve korku hayranlarına şimdiye kadarki en korkunç oyunlarımızdan birini sunacak.''


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