Merakla beklenen korku oyunu Outlast Trials erken erişime açıldı

Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:10

Güncelleme: 19.05.2023 - 14:10

Hikayesi ve özellikle oynanış dinamiği ile dikkat çeken Outlast için bir süre önce yeni oyunun geleceği duyurusu yapılmıştı. Serinin hayranlarını heyecanlandıran duyuru sonrası geri sayım başlamışken, oyun erken erişime açıldı.

Outlast'in her oyununda farklı bir karakteri oynasanız da ilk oyununda araştırmacı gazeteci Miles Upshur olarak gizemli bir hikayeyi çözmeye çalışıyoruz. Red Barrels’ın piyasaya sürdüğü Outlast serisinde şu anda toplam 4 oyun var. İlk oyun 2013’te PC için çıkmıştı. Bu seriyi artık PS 4, Xbox One, MacOS ve Nintendo gibi platformlarda da oynayabiliyoruz.

OUTLAST'İN YENİ OYUNU BİRAZ DAHA FARKLI

Yeni Outlast Trials ile serinin yeni oyununu göreceğiz. Steam ve Epic Games üzerinden erken erişimde olan oyunun konusu ise yine bir hayatta kalma özelinde olacak. Soğuk Savaş döneminde geçen oyunda ilk oyunlarda olduğu gibi insanlar üzerinde deneyler yapıldığına şahit olacağız.

Bu insan denekler, Murkoff Corporation çalışanları tarafından beyin yıkama ya da zihin kontrolü gibi yöntemlerle çeşitli testlere tabii tutuluyorlar.

Outlast Trials de ise bu sefer eski oyunlardan farklı olarak tesiste kalan mahkumlardan biri oluyoruz ve kendi karakterimizi oluşturabiliyoruz. İstenirse tek istenirse de arkadaşlarla oynanabilen oyunda ekipler 2,3 ya da 4 kişilik olabiliyor.

Eski oyunlarla benzerlik olarak, saldırı yapamadığınız oyunda düşmanlardan kaçacak ya da gizlenmeye çalışacaksınız.

Oyunun yayınlanan sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: WIndows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 GB veya AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB

Oyun birçok korku oyununa göre nispeten daha uygun fiyatlı denebilir. Steam'de 280 TL, Epic Games tarafında da 269 TL fiyatı bulunan oyunun erken erişimde olduğunu tekrar belirtelim.