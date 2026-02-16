PlayStation 6'nın çıkışı ertelenebilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
PlayStation 6'nın çıkışına yönelik yeni iddialar gündeme geldi buna göre cihaz 2029 tarihinden daha önce gelmeyebilir.

Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5 2020 yılında karşımıza çıkmıştı. O günden bu yana üzerinden 6 yıl geçen cihazın yeni versiyonu PlayStation 6 için heyecanlı bir bekleyiş var. Ancak cihazın yakın zaman içinde çıkması gündemde değil. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre PS6'nın çıkışı 2029 yılına kadar uzayabilir. 

Insider Gaming tarafından aktarılana göre devam eden bellek krizi nedeniyle PS6'nin çıkışı en erken 2028 en geç ise 2029 yılına kalabilir. 

Bellek krizi şu anda otomobil, bilgisayar ve telefon gibi ürünleri etkiliyor. Bloomberg tarafından doğrulandığına göre bu konsol tarafını da büyük oranda etkileyecek. RAM fiyatlarındaki artış, PlayStation 6'nın piyasaya sürülme zamanını da değiştiriyor. 

Yalnızca bu değil. Nintendo Switch 2'nin de artan bellek kıtlığı sebebiyle fiyatında bir artış olabilir. 

