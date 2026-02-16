İngiltere, sosyal medya yasağına yönelik düzenlemeyi hızla yapacak

Keir Starmer, Londra'daki bir toplum merkezinde katıldığı etkinlikte 16 yaş altı için sosyal medya yasağı ya da kısıtlama uygulama planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hızlı şekilde bu konuda bir düzenleme yapıp yürürlüğe koyma niyetinde olduğunu anlatan Starmer, yapay zeka sohbet robotlarının da çocuklar için çok sayıda risk barındırdığını ve buna karşı da adım atacaklarını kaydetti.

Starmer, yasağın, sorunun çözümünde ele alınacak ihtimallerden biri olduğuna vurgu yaparak, "Üç aydır süren danışma sürecinde elde edilen kanıtlara göre karar vereceğiz." dedi.

Başbakan Starmer, yasaklama veya yasaklamama yönünde güçlü argümanlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazıları 16 yaş altı herkese sosyal medya yasağı uygulanması gerektiğini söylüyor. Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) gibi çocukları koruma konusunda çalışan paydaşlar ise hayır diyor. Bu durumun çocukları daha karanlık köşelere iteceğini söylüyor." diye konuştu.

Çocukların sosyal medyayı faydalı amaçlar için kullandığını da belirten Starmer, "Yıllar değil, aylar içinde harekete geçmek için yetki aldık. Sadece yaş sorununa değil, aynı zamanda otomatik kaydırma özelliğine sahip, sürekli olarak ekrana yapışmanıza ve kaydırmayı asla durduramamanıza neden olan cihazlar ve uygulamalar konusunda da çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ailelerin de yasak konusunda endişeli olmadığını ve var olan düzenlemelerin yeterli olmadığına işaret etti.

"Bir şeyleri olduğu gibi bırakamayız." diyen Starmer, bu düzenlemelerin çocukları koruyamadığının altını çizdi.

İngiltere hükümeti, benzeri bir yasağı uygulamaya koyan Avustralya'nın uygulama sürecinde elde ettiği verileri de kullanarak sosyal medya kullanımında kısıtlama ya da yasak koyma yoluna gitmeyi amaçlıyor.

Hükümet daha önce de kadın ve çocukların görüntülerini rıza dışı şekilde uygunsuz içeriklere dönüştüren ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a karşı inceleme başlatmıştı.