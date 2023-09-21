Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık gov.tr ve com.tr olmayacak!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:13

Güncelleme: 21.09.2023 - 12:07

Türkiye'de internet siteleri için giriş linkleri genel olarak "com.tr" veya "gov.tr" olarak bitiyordu. Bu ifadelere alan adı deniliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre artık bu durum değişiyor. Açıklanan bilgilerde internet sitelerinin alan adları artık ".tr" şeklinde olacak. Bu gelişme ile birlikte kullanıcılar artık daha kısa internet adreslerine sahip olabilecekler.

Bu kararın test süreci 13 Eylül tarihinde başlatılmıştı. Yeni alan adı almak isteyen kullanıcılar TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) üzerinden alabilecek ve ".com.tr" alan adları "a.tr" olarak değiştirilecek.

YENİ ALAN ADLARI NASIL DAĞITILACAK?

"a.tr" yapısındaki alan adlarına ilişkin işlemlerin ücretleri, kurul tarafından düzenlendi. Buna göre, "gov.tr, edu.tr, tsk.tr, bel.tr ve k12.tr" alan adları için üretilecek alan adları ücretsiz tahsis edilecek.

Diğer uzantılar için önceliklendirme esnasında 150 lira talep edilecek, önceliklendirme tamamlandığında "a.tr" yapısındaki alan adlarının ücreti 100 lira olacak. Bu fiyatlar, TRABİS tarafından kayıt kuruluşlarından talep edilecek olup kayıt kuruluşları müşterilerine farklı fiyatlandırma uygulayabilecek.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, bu alanla ilgili yapılan yeniliklerle Türkiye'nin küresel rekabette öne çıktığını belirterek, milli alan adı olan ".tr" uzantısının dünya çapında bir marka olma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.