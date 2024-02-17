Respawn tarafından Star Wars Mandalorian oyunu geliştiriliyor

Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:09

Güncelleme: 17.02.2024 - 18:09

Star Wars evrenini sevenler için Mandalorian dizi tarafında özellikle sevilen bir yapım olmuştu. Oyununun çıkıp çıkmayacağı ile ilgili net bir bilgi olmamasına rağmen yeni yapılan sızıntılara göre ünlü oyun stüdyosu Respawn yeni bir Star Wars oyunu olarak Mandalorian'ı geliştiriyor. Insider Gaming tarafından aktarıldığına göre oyun birinci şahıs olacak.

YENİ STAR WARS OYUNU AÇIK DÜNYA OLMAYACAK

Oyun söylenene göre erken geliştirme aşamasında, ancak bazı bilgiler var.

Kaynaklara göre oyun, oyuncunun Galaktik İmparatorluğun galaksiye hakim olduğu dönemde geçen bir ödül avcısının (kim olduğu belli değil) hikayesine odaklanacak ve jetpack kullanılacak. Hareket esnekliği sunması beklenen oyunun açık dünya olmayacağı belirtiliyor.

Oyunun açık bir dünya olmaması ve Star Wars evrenindeki farklı gezegenlerde geçen doğrusal seviyelere sahip olacağı da söyleniyor.

Geliştirilen oyunu görmemiz için en azından iki yıl daha beklememiz gerekiyor.



