Starfield için Star Wars Mandalorian modu yayınlandı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:26

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:33

Uzay temalı RPG oyunu Starfield, ilk haftasında rekor kırarak milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Oyun GeForce NOW ve GAME+ için de gelmişti. Şimdi ise oyun için yeni bir mod yayınlandı.

Bir mod geliştiricisi olan Xaroph tarafından hazırlanan oyun modu, Star Wars Mandalorian temasına sahip. Bu sayede serinin hayranları Starfield oynarken Star Wars'ta hissedecekler.

Mandalorian-The Bounty Hunter adıyla paylaşılan yeni oyun modunda Mantis zırhı, Guard zırhı ve Starborn kaskının özel sürümleri sunuluyor. Starfield'da Star Wars evreninde hissetmek isteyenler için geliştirilen oyun modu, ana karakterinizi Boba Fett karakterine de dönüştürmeyi sağlıyor.

Öte yandan yayınlanan modda ışın kılıcı bulunmuyor. İlerleyen dönemde eklenmesi beklenen bu detayın oyuncuları sevindirmesi bekleniyor.