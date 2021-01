2020’nin korsan dizi şampiyonu belli oldu: 'The Mandalorian'

04 Ocak 2021 Pazartesi, 14:43

Fotoğraf: Twitter (@themandalorian)

30 Ekim’de Disney+’ta yayına başlayan "Star Wars" (Yıldız Savaşları) spin-off dizisinin ikinci sezonu, bu yıl Torrent mecralarında en çok indirilen televizyon yapımı oldu.

Bantmag'in aktardığına göre "The Mandalorian", 2019 listesinde de ilk sezonuyla üçüncü sırada yer almıştı. Yılın son çeyreğinde izleyiciyle buluşan dizinin bu başarısında, sıralamanın tüm sezon bölümlerini kapsamadan yapılmasının da payı olabilir.

Listenin ilk üçünü Amazon Prime’ın çizgi roman uyarlaması “The Boys” ve HBO’nun favori dizilerinden “Westworld” tamamlıyor. TorrentFreak’in 10’luk korsan listesinde hiçbir Netflix yapımı olmaması da ilginç bir detay olarak öne çıkıyor.

Tam liste şöyle:

10- "The Flash"

9- "Arrow"

8- "The Outsider"

7- "The Walking Dead"

6- "Rick and Morty"

5- "Star Trek: Picard"

4- "Vikings"

3- "Westworld"

2- "The Boys"

1- "The Mandalorian"

'THE MANDALORIAN' SPIN-OFFLARI

Yeni nesil “Yıldız Savaşları” yapımlarıyla serinin hayranlarını tatmin edemeyen Disney ve Lucasfilm, "The Mandalorian"ın yakaladığı başarıyı daha geniş ölçekli bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Buna göre, bir spin-off dizisi olan "The Mandalorian"dan üç spin-off daha çıkacak.

Rosario Dawson’ın canlandırdığı ve ilk kez ikinci sezonda karşımıza çıkan, "Yıldız Savaşları" hayranlarının favori karakterlerinden Ahsoka’ya odaklanacak bir dizi yolda. Bir diğer spin-off seri de "Rangers of the Old Republic" adını taşıyacak. "The Sector Rangers"ı merkezine alacak seride yine "The Mandalorian" bölümlerinde yer alan kimi karakterler olacak.

Fotoğraf: Twitter (@themandalorian)



İkinci sezon finalinde duyurulan ve en dikkat çeken spin-off yapım ise "The Book of Boba Fett". Temuera Morrison bir kez daha Boba Fett’e, Ming-Na Wen de Fennec Shand’a hayat verecek. Yayın tarihi ise Aralık 2021. Jon Favreau, Dave Filoni ve Robert Rodriguez dizinin yapımcı kadrosunda.