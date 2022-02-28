Rotayı 'Cehennem' olarak değiştirdiler: Putin'in 100 milyon dolarlık yatı hacklendi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 12:09

Ukrayna'ya, 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri harekat 5. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; çatışmalar yalnızca gerçek dünyada değil, siber dünyada da gerçekleşiyor.

Rusya’ya karşı düzenlenen siber saldırılarda dünyanın en meşhur hacker topluluğu Anonymous da rol alıyor.

DEVLET TELEVİZYONUNU DA HACKLEMİŞLERDİ

Dünyada en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, geçen günlerde Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı görüntülerini yayınlamıştı.

Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna’daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına vermişti. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izlemişti.

PUTİN'İN YATINI HACKLEDİLER

Anonymous hackerları, bu kez de farklı bir girişimleriyle daha gündeme geldi.

WebTekno'da yer alan habere göre; bir grup Anonymous hackerı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen ‘Graceful’ isimli lüks yata saldırı düzenledi. Yaklaşık 97 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen yatın deniz trafik verileri değiştirildi ve yat, Ukrayna’nın Rusya tarafından ele geçirilen Yılan Adası’nda kaza yapmış gibi gösterildi.

Görsel: WebTekno

ROTA: CEHENNEM

Bunun ardından hackerlar, yatın rotasını da değiştirerek hedef noktayı ‘Hell (Cehennem)’ olarak düzenledi. Hell’in yanı sıra grubun da isminin ‘Anonymous’ ve ‘Anonleaks’ olarak görüldüğü hedef nokta, ayrıca Putin’e de küfür içerdi: ‘FCKPTN’.

Hackerlar, daha sonrasında bu saldırıyı düzenlemelerini sağlayan sistemi açığa çıkardı.

Görsel: WebTekno



Anonymous hackerlarının araştırmacı gazeteci Ryan Gallagher’e verdiği bilgiye göre saldırı, gemilerin sabit verilerini, sefer bilgilerini ve devingen bilgilerini barındıran donanım sistemi Otomatik Tanımlama Sistemi üzerinden yapıldı.

Son yıllarda pek çok saldırıya maruz kalan gemilerdeki bu sistem, son saldırıyla birlikte yeniden saldırıya ne kadar açık olduğunu kanıtlamış oldu.