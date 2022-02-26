Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusunun hesabı 'hack'lendi: Hukuki işlem başlattı

Bir süredir TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Esat' karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in Instagram hesabı hacklendi. Konuyla ilgili hukuki işlemleri başlattığını duyuran Uzunel, son paylaşımıyla hesabını geri aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 09:32
Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusunun hesabı 'hack'lendi: Hukuki işlem başlattı
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Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren kişilerin hedefindeki kişi bu kez oyuncu Uğur Uzunel oldu. 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Esat' karakterine hayat veren Uzunel, hesabının çalınmasıyla ilgili hukuki işlemleri başlattı.

33 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşlarını ve takipçilerini kendi adından gelen mesajlara karşı uyardı.

HESABINI KURTARDI

Tüm bu yaşananların ardından Uzunel, Instagram hesabını geri aldı. Son paylaşımında, kendisini hackleyen kişinin birçok insanla konuştuğunu, bazı kişileri takipten çıktığını söyleyen oyuncu, gerekli düzenlemeleri yapacağını duyurdu.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinin kadrosunda; Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden gibi isimler yer alıyor.

Gülseren Budaycıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanan 'Masumlar Apartmanı', her salı izleyicilerini karşısına çıkıyor.


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