Rus devlet televizyonu hacklendi, Anonymous yayın yaptı
Dünya’da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya’ya siber saldırılar başlattı.
Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı.
"UKRAYNA’DAKİ GERÇEKLER"
Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna’daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi.
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc— Anonymous TV ???? (@YourAnonTV) February 26, 2022
Anonymous ayrıca Rusya’da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna’da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.
İlgili Haberler
- Son dakika: AB Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı: Belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'ten çıkarılacak
- Süleyman Soylu, ABD'yi Rusya'ya karşı 'laf ebeliği' ile suçladı
- Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı açıkladı: İngiltere dahil 5 ülkeye 'hava' misillemesi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Son şans dönüşüm
- Kim Kime Dum Duma
- Çizgilik
- İngiltere dahil 5 ülkeye 'hava' misillemesi
- Elon Musk Ukrayna için harekete geçti
- Binlerce araç kontrol edildi, onlarca kişi yakalandı
- 27 yaşındaki gencin sır ölümü
- Soylu, ABD'yi Rusya'ya karşı 'laf ebeliği' ile suçladı
- Rusya'da savaş karşıtı gösteriler dinmiyor
- Rus devlet televizyonu hacklendi