Samanyolu Galaksisi'nin evrimi Çin ve Avrupa teleskop verileriyle ortaya çıktı
Gökbilimciler, teleskop ve uydulardan elde edilen gökyüzü araştırma verilerini kullanarak, Samanyolu Galaksisi'nin çocukluk ve gençlik evrelerinde nasıl şekillendiğini ve geliştiğini tam olarak ortaya çıkardı.
Gökbilimciler, Çin'deki Büyük Gökyüzü Alanı Çok Nesneli Fiber Spektroskopik Teleskop (LAMOST) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uydusundan elde edilen gökyüzü araştırma verilerini kullanarak, içinde yer aldığımız Samanyolu Galaksisi'nin çocukluk ve gençlik evrelerinde nasıl şekillendiğini ve geliştiğini tam olarak haritaladı.
Perşembe günü Nature dergisininin kapak konusu olarak yayınlanan çalışmada, çok kesin yaşlara sahip yaklaşık 250 bin altdev yıldıza dair yapılan bir analiz yer aldı. Bu analiz, galaksinin eski, kalın diskinin oluşumunun günümüzden yaklaşık 13 milyar yıl önce ve Büyük Patlama'dan sadece 800 milyon yıl sonra başladığını gösteriyor.
Max-Planck Astronomi Enstitüsü'nden Xiang Maosheng ve Hans-Walter Rix, LAMOST'un gözlemlediği milyonlarca yıldız tayfını ve Gaia'nın sağladığı 1,4 milyar yıldızın konum ve hareketini analiz etti.
Bulgular, Galaksi büyümesinin iki bölüme ayrılabileceğini gösterdi: 13 milyar yıl öncesinden 8 milyar yıl öncesine kadar olan ve yıldız halesinin ve kalın diskin oluştuğu erken aşama ve ince diskin oluştuğu sonraki aşama.
Kalın diskteki bu yıldızların çoğu, yaklaşık 11 milyar yıl önce, cüce bir galaksinin kalıntıları olan Gaia Sosisi'nin galaksimiz ile birleşerek galaksimize yıldız, gaz ve karanlık maddeden oluşan 50 milyar güneş kütlesi ile birlikte en az sekiz küresel küme eklediğinde oluştu.
Araştırmaya göre Galaksi, daha sonraki beş-altı milyar yıl boyunca, sürekli kimyasal element zenginleşmesi yaşadı ve nihayetinde bu zenginleşme 10 katı buldu. Bu arada yıldız oluşturan gaz da iyi bir karışım halinde kaldı.
Araştırmacılar, bu yıldızların yaşı, bileşimi ve hareketinin galaksimizin oluşumunda yer alan dinamik süreçleri vurguladığını söyledi.
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