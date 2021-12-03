Samanyolu'ndaki kadar büyük kara delik bulundu
ABD’nin Teksas Üniversitesi’ndeki McDonald Gözlemevindeki gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi’nin uydusu Aslan I cüce galaksisinde kara delik bulunduğunu duyurdu. Kara deliğin, Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki kara delik kadar büyük olduğu ifade edildi.
Samanyolu Galaksisi’nin uydusu Aslan I cüce galaksisinde kara delik bulunduğunu açıklandı. McDonald Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, “Austin'deki McDonald Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, Samanyolu'nun Aslan I adlı cüce uydu galaksisinin birinin kalbinde alışılmadık derecede büyük bir kara delik keşfettiler” denildi.
Açıklamada, keşfedilen kara deliğin Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki kara delik kadar büyük olduğu ifade edilirken; bu araştırmaların galaksilerin nasıl evrimleştiğine ilişkin tanımlamalara ışık tutabileceği belirtildi.
“KARA DELİKLERİN NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ AÇIKLAYABİLİR”
Araştırmada görevli gökbilimci Karl Gebhardt, keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, “Samanyolu'na düşen çok küçük bir galaksiniz var ve kara deliği yaklaşık Samanyolu'nunki kadar büyük. Kütle oranı kesinlikle çok büyük. Sonuç emsalsiz. Aslan I’deki kara deliğin kütlesi yüksekse, bu kara deliklerin devasa galaksilerde nasıl büyüdüğünü açıklayabilir” dedi.
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