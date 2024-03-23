Samanyolu'nun oluşumunda rol oynuyorlar: 13 milyar yaşında oldukları tahmin ediliyor

Samanyolu'nun oluşumunda rol oynayan 12 ila 13 milyar yaşında iki yeni yapı taşı keşfedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:09
Samanyolu'nun oluşumunda rol oynuyorlar: 13 milyar yaşında oldukları tahmin ediliyor
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GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığına bağlı Coğrafi İşaret ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ve Araban Ziraat Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsünden araştırmacılar, Gaia Uzay Teleskobu'yla Samanyolu Galaksisi'nin oluşumunda rol oynayan 12 ila 13 milyar yıllık "Shakti" ve "Shiva" adı verilen iki yeni yapı taşı keşfettiğini duyurdu.

Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, gökbilimciler, Gaia Uzay Teleskobu'ndan elde edilen yaklaşık 6 milyon yıldıza ait verileri inceledi.

Gökbilimciler, 12 ila 13 milyar yıl önce bir araya gelerek Samanyolu Galaksisi'nin oluşumunda rol alan "Shakti" ve "Shiva" adı verilen iki yeni yapı taşı tespit etti.

Samanyolu'nun en eski yapı taşlarından olduğu tahmin edilen "Shakti" ve "Shiva"nın, galaksinin kökenine ilişkin önemli bilgiler sağlayacağına inanılıyor.

Araştırmanın sonuçları Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.


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