Samsung, cep telefonu ismini değiştiriyor
Teknoloji alanında isim değişiklikleri artıyor. Facebook ve Square'in ardından Samsung'dan da isim değişikliği haberi geldi. Şirket akıllı telefon biriminin adını değiştirecek.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor.
Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak.
NTV'nin aktardığına göre, isim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.
ADINI DEĞİŞTİREN DİĞER ŞİRKETLER
Bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti.
Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.
Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google.
1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı.
Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.
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