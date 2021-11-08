Samsung, telefon satışlarıyla Apple'a yaklaştı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 00:00

Küresel yarı iletken kıtlığı OEM ürünleri için zorluk yaratmayı sürdürse de ABD'de toparlanma belirtileri görünmeye başladı. 3'üncü çeyrekte Samsung da dahil omak üzere daha fazla OEM sevkiyatı artırmak için yeterli arzın güvence altına alınmasıyla, ABD akıllı telefon pazarı yıllık bazda yüzde 1 oranında ve önceki çeyreğe göre yüzde 9 oranında büyüme gösterdi.

Samsung özelinde konuşacak olursak, Samsung, 1 yıl kadar önce yüzde 30'luk bir sevikyat pazar payına sahipti, ancak 2021'in 3'üncü çeyreğinin sonunda şirket bu rakamı yüzde 35'e çekmeyi başardı. Bu da Samsung'un Apple'ın ardından ABD'deki en büyük 2'inci telefon markası koltuğunu sağlamlaştırdı. Bunda Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları olan Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'ün başarılı lansmanının da etkisi olduğu açık.

Counterpoint Research' ün hazırladığı rapora göre ayrıca LG'nin akıllı telefon pazarından çıkışı Motorola'ya en çok yardımcı oldu . Motorola şu anda sevkiyat pazar payı açısından üçüncü en büyük satıcı ve onu TCL ile OnePlus izliyor.

Kaynak: CHIP Online