Samsung'un One UI 8 güncellemesi bazı modellere geldi

Samsung'un yenilikler içerek One UI 8 güncellemesi Türkiye de dahil birçok ülkede bazı modellere ulaşmaya başladı. İlk etapta daha yakın tarihli çıkan modellere sunulan güncelleme ilerleyen haftalarda daha eski modellere sunuluyor.

Android 16 temelli One UI 8’e geçirilen ilk modeller Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 Edge oldu. Daha sonra 'S24' serisi ve Galaxy S56 5G modelleri güncellemeyi aldılar. En son güncelleme alan modeller ise katlanabilir ekranlı Samsung telefonlar oldu. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’ya gönderilen güncellemeyi Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A26 5G, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A34 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE Plus modelleri de aldı.

Güncelleme ilerleyen günlerde Galaxy A16 5G Galaxy A17 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy M15 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M34 5G, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE Plus, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab Active5 5G ve Galaxy Tab S6 Lite modellerine de gelecek.

Samsung, One UI 8’i kasımda Galaxy XCover 7 Pro, Galaxy Tab Active 5 Pro 5G ve Galaxy Tab A9 modellerine de ulaştıracak.