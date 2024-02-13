Sanal arkadaşlık kuranlara yönelik yeni araştırma

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:51

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:51

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bireyler Sevgililer Günü'nde konum ayarları, veri gizliliği ve aşırı paylaşımdan kaynaklanan riskler nedeniyle takip ve istismarın endişe verici artışına karşı savunmasız durumda.

İSTENMEYEN MESAJLAR, E-POSTALAR VE DAHASI

İstismar türleri de çeşitlilik gösteriyor. Katılımcıların üçte birinden fazlası mevcut veya önceki partnerlerinden bir tür şiddet veya istismar gördüğünü bildirdi. Katılımcıların yüzde 16'sına istenmeyen e-postalar veya mesajlar gönderilirken, yüzde 13'ünün rızası olmadan filme alınması veya fotoğrafı çekilmesi de önemli endişe kaynağı oldu.

Katılımcıların yüzde 10'u konumlarının izlendiğini, yüzde 10'u sosyal medya hesaplarının veya e-postalarının ele geçirildiğini ve yüzde 7'si rızaları olmadan cihazlarına takip yazılımı yüklendiğini bildirdi.

Araştırmaya göre, erkek katılımcılara kıyasla daha fazla kadın katılımcı şiddet veya istismara maruz kaldı. Uzun süreli ilişkisi olanlara kıyasla yeni flört edenler de daha fazla şiddet veya istismara uğradı.

Katılımcıların yüzde 34'ü internette takip edilme ihtimalinden endişe duyduklarını belirtiyor ve kadın katılımcılar bu ihtimalden erkeklere kıyasla daha fazla endişe duyuyor.

İNTERNETİN SUNDUĞU FIRSATLARIN YANINDA TEHDİTLER DE VAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Emm, nesnelerin internetinin veya bağlantılı dünyanın sayısız olasılık ve fırsat sunduğu belirtti.

Emm, bu fırsatların yanında tehditlerin de geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bağlantılı dünyanın bu tehditlerinden biri de bizi istismara karşı savunmasız bırakan, izlenebilir verilere erişim kolaylığı sunması. Bu davranışların suçu taciz mağdurlarına ait değil, ancak mağdurların riskleri en aza indirecek adımları atma konusunda üzerlerinde bazı sorumluluklar var. İnsanların çevrim içi ortamda kimliklerini doğrulamak için adım atmasının harika olduğunu düşünüyorum. Onları paylaştıkları herhangi bir bilgi, parola veya veri üzerinde hızlı bir durum kontrolü yapmaya ve bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanılabileceğini düşünmeye teşvik ediyorum."

Refuge Teknoloji Destekli İstismardan Korunma ve Ekonomik Güçlendirme Başkanı Emma Pickering çevrim içi flört ve sanal alanlarda gezinmenin zor olabileceğini vurgulayarak, "Sosyal medya ve flört uygulamalarının, kullanıcıların profillerinin gerçek fotoğraflarıyla eşleştiğini doğrulamaya yardımcı olabilecek süreçleri uygulaması çok önemlidir." ifadesinde bulundu.

"Gerçek olamayacak kadar iyi durumlardan şüphe duyuluyorsa kontrol edilmeli"

Kaspersky, çevrim içi flört sırasında güvende kalmak için bazı önemli ipuçlarını bir araya getirdi.

Açıklamada, şifrelerin gizli tutulması, karmaşık ve benzersiz olduklarından emin olunması gerektiği belirtildi. Ayrıca eğer bir durum gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyle olduğu ve şüphe duyulduğunda kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dijital gizlilik ayarlarının kontrol edilmesi için zaman ayırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca paylaşımlardan önce internetin geniş bir hafıza olduğuna ve çok fazla şeyin çok erken paylaşılmasının kullanıcıları savunmasız bırakabileceğine dikkat çekildi.

Dijital dünyadan gerçek dünyaya geçişte "güvenli plan" oluşturulması gerektiği hatırlatılarak kullanıcıların kendilerini korumak için kapsamlı bir siber güvenlik veya VPN çözümü kullanılmasının önemi belirtildi.