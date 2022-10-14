Şarj cihazı olmayan iPhone satışı durmuştu: Yeni ceza!

14 Ekim 2022 Cuma, 10:50

Apple’ın başlattığı ve sonrasında pek çok markanın arkasından kutu içeriğini güncellediği süreçte Brezilya iPhone satışını durdurmuştu. Apple ve diğer şirketler bu konuyu çevre kaygıları sebebiyle ele aldıklarını söylüyorken diğer markalar da bu konuyu takip ediyor. iPhone satın aldığınızda kutusundan yalnızca telefon ve şarj kablosu çıkıyor. Bir diğer yandan geçen yıl Brezilya'daki hükümet tarafından verilen bir kararla Apple'a 2 milyon dolar ceza kesilmişti.

YENİ CEZA DUYURULDU

Verilen cezanın arka planında ise iPhone 12 kutularında şarj cihazının koyulması yer alıyordu. iPhone 13 serisi tanıtılmasına rağmen bu karara uymayan Apple'a Brezilya'dan somut bir yaptırım geldi. Ülkede şarj cihazı çıkmayan iPhone'ların satışı tamamen yasaklandıktan sonra yeni bir ceza geldi.

Yakın zamanda alının karara göre Brezilya, 19 milyon dolarlık ceza daha kesti. Hatta aynı karara göre iPhone 12 ve iPhone 13 serisini satın alan kişilere şarj cihazı da verilecek.