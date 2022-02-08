Şempanzelerin, yaraya böcek basarak birbirlerini tedavi ettikleri gözlemlendi

Sputnik'in haberine göre proje, Gabon'un Atlantik kıyısındaki Loango milli parkında ortaya çıktı. Parkta yaşayan Suzee adında yetişkin bir dişi şempanzenin ergenlik çağındaki oğlunun ayağındaki yarayı incelerken havada uçan bir böceği yakaladığı, ağzında çiğnediği ve daha sonra yaraya uyguladığı görüldü.

Parkta yaşayan ve nesli tükenmekte olan türde 45 şempanzeyi izleyen araştırmacılar, sonraki 15 ay boyunca şempanzelerin aynı tedaviyi kendilerine en az 19 kez uyguladıklarını gördüler.



Çalışmanın ortak yazarlarından Simone Pika, konuyla ilgili AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu işlem böcekle yapıldığında yaranın iyileşeceğini anlıyor gibiler. Bu harika" ifadelerini kullandı. Pika ayrıca, insanlardaki sosyal yardımlaşma davranışlarının genellikle empati ile bağlantılı olduğunu ve bunun daha fazla çalışmaya değer bir hipotez olduğunu söyledi.

