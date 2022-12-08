Shanghai'da 5G baz istasyonlarının sayısı 68 bini geçti
Çin'in finans merkezi Shanghai'da yerel yetkililer şu ana dek 68 binin üzerinde 5G baz istasyonu inşa ettiğini duyurdular.
Shanghai İletişim İdaresi'ne göre, Ekim sonu itibarıyla Çin'in üç büyük telekom operatörü olan China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un Shanghai kolları, yaklaşık 12 milyon 5G mobil telefon kullanıcısına sahip bulunuyordu.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4'lük bir artışa işaret eden bu rakam, Shanghai'da bulunan toplam mobil telefon kullanıcılarının yüzde 27'sine karşılık geliyor. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre ise Shanghai, Eylül sonu itibarıyla 5G şebeke kapasitesinin ana göstergeleri açısından Çin genelinde liderliği ele geçirmiş bulunuyor.
ÜÇÜNCÜ DERECE HASTANELERİN YÜZDE 95'İNDEN FAZLASI 5G'Yİ KAPSIYOR
Sözü edilen dönemde Shanghai'da bulunan 5G baz istasyonlarının 4G baz istasyonlarına oranı 65,6/100'e ulaşarak Çin'de ilk sırayı aldı. Öte yandan, bakanlığa göre Shanghai'da 10 bin kişiye düşen 5G baz istasyonlarının sayısı da 26,6 ile ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor.
Dikkat çekici bir başka nokta ise Shanghai'daki havaalanları, tren istasyonları ve metro hatlarının hepsinin; üçüncü derece hastanelerin ise yüzde 95'inden fazlasının 5G sinyali kapsamına girmiş olması. Üçüncü derece hastaneler Çin'in üç kademeli hastane derecelendirme sisteminin en tepesinde yer alıyor. Ülke genelinde en fazla yatak sayısı üçüncü derece hastanelerde bulunuyor ve en kapsamlı tıbbi hizmet de bu hastanelerde veriliyor.
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