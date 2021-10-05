Sıcaklığı bin dereceyi aşan gezegende kabarık bulut tespit edildi

05 Ekim 2021 Salı, 00:00

"Satürn benzeri sıcak gezegenler" sınıfında yer alan WASP-127b’nin atmosfer bileşimini de analiz eden araştırmacılar, insanlığın uzayda hayat arayışında ne denli ilerlediğini gözler önüne serdi.

Bugüne kadar keşfedilen birçok ötegezegen gibi WASP-127b de yıldızına çok yakın yörüngede dönüyor. Yıldızının etrafındaki dönüşünü tamamlaması ise sadece 4 Dünya günü sürüyor.

10 milyar yaşındaki gezegende sıcaklıklar bin 100 santigrat dereceye çıkabiliyor.

Bu bunaltıcı koşullar WASP-127b'nin şişmesine neden oluyor. Jüpiter'in 1,3 katı büyüklüğündeki gezegenin kütlesi ise Jüpiter’in sadece beşte biri kadar.

Bu nedenle, WASP-127b, araştırmacılara göre şimdiye kadar keşfedilen en "kabarık" ötegezegenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen kızılötesi gözlemleri ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki Çok Büyük Teleskobundan elde edilen görünür ışık ölçümlerini bir araya getirdi.

Bu şekilde atmosferin farklı bölgelerini araştırmayı başaran gökbilimciler, gezegende beklemedikleri birkaç keşif yaptı.

Araştırmacılar ilk olarak gezegen atmosferinde sodyum tespit etti. Ancak bu element, beklenenden çok daha düşük bir irtifada yer alıyordu.

İkincisi, görünür dalga boylarında opak, kızılötesinde ise şeffaf görünen bulutların varlığı tespit edildi.

Hakemli bilimsel dergi Astronomy and Astrophysics’te yayımlanan araştırmanın başyazarı Dr. Romain Allart, "Bulutların bileşimini henüz bilmiyoruz ama Dünya'daki gibi su damlacıklarından oluştuklarını sanmıyoruz" diye konuştu:

Sodyumun bu gezegende beklenmedik bir irtifada bulunması nedeniyle şaşkınız. Gelecekteki çalışmalar, büyüleyici bir yer olduğunu kanıtlayan WASP-127b hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.

Ekibin gözlemleri ayrıca WASP-127b'nin ters bir yörünge izlediğini, yani yıldızının dönüşünün tersi yönünde hareket ettiğini ortaya koydu.

Allart, "Böyle bir hizalanma, eski bir yıldız sisteminde bulunan sıcak Satürnler sınıfından bir gezegen için beklenmedik bir durum" dedi ve ekledi:

Tüm bu benzersiz özellikler, WASP-127b'yi gelecekte bilim insanlarının çok daha yoğun çalışacağı bir gezegen haline getiriyor.

Kaynak: Independent Türkçe