Siemens 2023 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı

Siemens Türkiye, sürdürülebilirlik eylem ve hedeflerini paylaştığı 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:02
Siemens 2023 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı
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Siemens Türkiye, 360 derecelik bir perspektifle global Degree stratejisi kapsamında "Karbonsuzlaşma", "Etik", "Yönetişim", "Kaynak Verimliliği", "Fırsat Eşitliliği","İstihdam Edilebilirlik" başlıkları altında inovatif yaklaşımlar geliştiriyor ve bu yaklaşımları hem kendi operasyonlarında hem de müşterilerinin faaliyetlerinde hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde, yaptıkları operasyonlarda sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

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Plastik atık ve karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi ve akıllı ulaşım altyapılarının geliştirilmesi gibi alanlara odaklandıklarını aktaran Gelis şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir kalkınmanın yolu büyük ölçüde teknoloji ve AR-GE'den geçiyor. Endüstriye, ulaşıma, altyapıya ve enerjiye yatırım yapmak, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor. Sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak için uzmanlığımızdan, deneyimimizden ve geniş ekosistemimizden yararlanıyoruz. Müşterilerimiz 2023'te Siemens Türkiye çözümlerini kullanarak emisyonlarını 71 bin ton karbondioksit eşdeğer miktarda azalttı. 2023'te atık yönetiminde de başarıya imza attık, atıklarımızın yüzde 99,3'ünü geri dönüşüme kazandırdık."

"Günümüzde şirketlerin başarısı topluma sundukları katkıya ölçülüyor"

Siemens Türkiye CFO'su Thomas Kolbinger, sürdürülebilirlik ile karlılığın birbirine zıt kavramlar olduğu düşüncesinin artık çok eskilerde kaldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik, uzun vadede karlılığın en temel koşulu, çünkü eski teknolojilere, güncelliğini yitirmiş kavramlara, sadece finans odaklı anlayışlara artık yer yok. Günümüzde şirketlerin başarısı topluma sundukları katkıya ölçülüyor, tercih edilen bir işveren olmanın yolu sosyal fayda sunmaktan geçiyor; dünya vatandaşı olmak için öncelikle gezegenin sağlığını gözetmek gerekiyor. Siemens AG dünyanın pek çok farklı noktasında bu anlayışla hareket ederken, biz de Siemens Türkiye olarak aynı rotayı benimsiyor, bu toprakların bugününü ve geleceğini güzelleştirmek için çalışıyoruz."


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