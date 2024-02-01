Siemens, teknoloji devini satın aldı

Siemens AG, elektrikli otobüslere, elektrikli kamyon filolarına ve binek araçlara hizmet veren DC hızlı şarj çözümleri olan Heliox'u satın aldı.

DHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:07
Siemens, teknoloji devini satın aldı
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Siemens, mevcut e-mobilite şarj gamını tamamlayıcı nitelikte önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Elektrikli otobüsler, elektrikli kamyon filoları ve binek araçlara hizmet veren DC hızlı şarj çözümleriyle hizmet veren Heliox’u satın alan Siemens, e-mobilitenin hem günden güne büyüyen elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon pazarına hem de çözümlerine yönelik ürün ve hizmetlerinin kapsamını genişletti.

Şirketin portföyüne depolar ve yol üstü şarj için 40 kilovattan (kW) megavata kadar şarj çözümlerini kapsayan yeni ürün ve hizmetler eklendi. Heliox’un portföyü Siemens’in başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere farklı pazarlara erişimini genişletirken, güç elektroniği alanındaki kabiliyetlerini de pekiştiriyor.

Heliox’un mobil, ölçeklenebilir ve paralel şarj çözümleri sayesinde Siemens, yeni girdiği pazarlara daha etkili hizmet verebilecek. Öte yandan Heliox’un satın alınması, dijitalleşme ve yazılım fırsatlarını da beraberinde getiriyor.


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