Signal, yeni bir yedekleme özelliği sunduğunu duyurdu

Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal için yeni bir özellik getirildi. Buna göre kullanıcılar son 45 güne ait verilerini, belgeler, fotoğraflar ve videolar, ücretsiz olarak yedekleyebilecek.

Özellik, ilk etapta Android için beta sürümü kullanıcılarına sunuldu.

Yedekleme imkanı ücretsiz sunulsa da burada bir kısıtlama var. En son 45 günlük verileri 100MB'a kadar yedekliyor. Eğer daha eski mesajları yedeklemek isteyen kullanıcılar olursa bu imkan aylık 2 dolara sunulacak.

Kullanıcıların verileri sıkıştırıldıktan sonra saklanıyor yani 100MB kısa süre içinde tükenmeyecek. Öte yandan bu yedeği alınan mesajların şifresi için Signal 64 karakter içeren bir kurtarma anahtarı veriyor. Bu klasik parolalardan farklı olan sistemde verilen kurtarma anahtarının iyi saklanması gerekiyor. Çünkü bu kurtarma anahtarı yedeklemenin de anahtarı oluyor. Eğer kaybolursa yedeklenen mesajlar da gidiyor.