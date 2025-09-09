Cumhuriyet Gazetesi Logo
Signal, yeni bir yedekleme özelliği sunduğunu duyurdu

Signal, yeni bir yedekleme özelliği sunduğunu duyurdu

9.09.2025 18:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Signal, yeni bir yedekleme özelliği sunduğunu duyurdu

Signal kullanıcıların 45 güne ait fotoğrafları ve videolarını yedeklemesine imkan sağlayan bir özellik sunduğunu duyurdu.

Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal için yeni bir özellik getirildi. Buna göre kullanıcılar son 45 güne ait verilerini, belgeler, fotoğraflar ve videolar, ücretsiz olarak yedekleyebilecek.

Özellik, ilk etapta Android için beta sürümü kullanıcılarına sunuldu.

Image

Yedekleme imkanı ücretsiz sunulsa da burada bir kısıtlama var. En son 45 günlük verileri 100MB'a kadar yedekliyor. Eğer daha eski mesajları yedeklemek isteyen kullanıcılar olursa bu imkan aylık 2 dolara sunulacak. 

Kullanıcıların verileri sıkıştırıldıktan sonra saklanıyor yani 100MB kısa süre içinde tükenmeyecek. Öte yandan bu yedeği alınan mesajların şifresi için Signal 64 karakter içeren bir kurtarma anahtarı veriyor. Bu klasik parolalardan farklı olan sistemde verilen kurtarma anahtarının iyi saklanması gerekiyor. Çünkü bu kurtarma anahtarı yedeklemenin de anahtarı oluyor. Eğer kaybolursa yedeklenen mesajlar da gidiyor.

İlgili Konular: #mesajlaşma #Signal #Signal mesajlaşma uygulaması

İlgili Haberler

Patates neden domatessiz var olamazdı?
Patates neden domatessiz var olamazdı? Yaklaşık dokuz milyon yıl önce, daha sonra Güney Amerika olarak adlandırılacak olan bölgede, And Dağları henüz yükselmekteyken, bitki örtüsü vahşiydi ve insanlar yoktu - ve iki bitki yan yana yaşıyordu.
Arıların yalnızca iki gözü yok; binlercesi var
Arıların yalnızca iki gözü yok; binlercesi var Yok olmaları durumunda dünyanın dengesini değiştirecek kadar önemli olan arıların zannedilenin aksine binlerce gözü var.
Samsung Galaxy S25 FE modeli satışa çıktı
Samsung Galaxy S25 FE modeli satışa çıktı Samsung Galaxy S25 FE 39 bin 999 TL'den Türkiye'de satışa çıktı.