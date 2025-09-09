Samsung Galaxy S25 FE modeli satışa çıktı

Daha ince ve geliştirilmiş yapay zeka özelliklerine sahip Samsung Galaxy S25 FE modeli kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Telefon, Türkiye'de resmi olarak 40 bin TL'den satışa çıktı. Cihaz 190 gram ağırlığa sahip ve 161.3 × 76.6 × 7.4 mm boyutlarda bu yapısı ile şimdiye kadarki en ince ve hafif FE modeli oluyor.

SAMSUNG GALAXY S25 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Telefon, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyorken ön ve arka yüzeyde Armor Aluminum çerçeve yer alıyor. IP68 sertifikasına sahip olan cihaz 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X FHD+ ekrana sahip.120Hz adaptif ekran yenilemeye sahip olan telefon en fazla 1,900 nit ekran parlaklığına ulaşabiliyor.

İşlemci tarafında ise 4 nm süreçten çıkan Exynos 2400 yer alıyor. 8 GB RAM ile gelen cihaz en az 128 GB ve en fazla 512 GB depolama seçeneğine sahip.

Galaxy S25 FE modelinde 50 MP arka kamera bulunuyor. Bu kameranın yanında 12 MP Ultra geniş açılı ve 8 MP telefoto kameraları yer alıyor. Telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor.

Telefon, 4,900 mAh bataryaya sahip ve 45 W hızlı kablolu şarj olmak üzere 15 W kablosuz şarj desteğine de sahip.

One UI 8 ve Android 16 ile gelen cihaz 7 yıl boyunca Android sürüm güncellemelerini alacak.