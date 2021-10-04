Şimdiye dek görülen en büyük kuyruklu yıldız: Güneş'e doğru ilerliyor!

04 Ekim 2021 Pazartesi, 09:43

Bernardinelli-Bernstein isimli kuyruklu yıldız, Plüton'un yörüngesinin çok ötesinde yer alan ve Güneş Sistemi’ni çevreleyen kuyruklu yıldız kümesinin bir üyesi.

İlk kez 2014’te gözlemlenen cisim, ortalama bir kuyruklu yıldızdan bin kat daha büyük olduğu için ilk başta cüce gezegen sanılmıştı. Daha sonra da kuyruklu yıldız sınıfına yerleştirildi.

C/2014 UN271 diye de adlandırılan kuyruklu yıldız, diğer popüler ismini kendisini keşfeden Gary Bernstein ve Pedro Bernardinelli’den alıyor.

Bilim insanları, Oort Bulutu’nun yer aldığı dış Güneş Sistemi hakkında görece daha az bilgi sahibi. Bu nedenle araştırmacılar, kuyruklu yıldızın Güneş’e yaklaşmasıyla onu incelemek için büyük fırsat yakalayacak.

Bu incelemelerin, Güneş Sistemi’nin gizemli dış kısımlarına ve sistemin doğuşuna dair önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Bununla birlikte söz konusu dev göktaşının Güneş’le birlikte Dünya’ya da yaklaşması endişe yaratabilir. Ancak bilim insanları, bunda endişelenecek bir durum olmadığı kanaatinde.

Zira göktaşı, şu anda Güneş’ten yaklaşık 30 astronomik birim (Dünya'nın Güneş'e uzaklığıyla belirlenen ölçü birimi - AU) uzakta yer alıyor.

Kuyruklu yıldızın Güneş’e en yakın pozisyona ulaşması 10 yıl alacak ve cisim, bu pozisyondayken bile Satürn'ün yörüngesinin hemen dışında kalacak. Yani Dünya’ya herhangi bir tehdit oluşturacak kadar yaklaşmayacak.

Dev gök cismi 21 Ocak 2031'de Güneş’e en yakın pozisyonunu alacak ve bunun ardından uzun bir geri çekilme dönemine girecek.

Kaynak: Independent Türkçe