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Siri ne zaman yapay zeka özelliklerine kavuşacak?

Siri ne zaman yapay zeka özelliklerine kavuşacak?

13.06.2025 21:34:00
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Haber Merkezi
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Siri ne zaman yapay zeka özelliklerine kavuşacak?

Apple'ın geçen hafta düzenlediği etkinlikte Siri için yapay zeka özelliklerinden bahsedilmedi. Bunu bekleyen kullanıcılar ise ne zaman Siri'nin yapay zeka özelliklerine kavuşacağını merak ediyor.

Apple'ın sesli asistanı Siri'yi aktif kullanan kişiler yapay zeka özelliklerinin artık buraya da gelmesini istiyor. Ancak bunun için daha beklemek gerekiyor. Apple'ın Siri'sinin bu yeteneklere kavuşması 2026 yılının bahar dönemine kadar uzayacak. 

Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Siri, yeni yapay zeka özelliklerine kavuşacak ancak gelecek yılın bahar döneminde. Bu ise 1 yılın üzerinde bekleneceği anlamına geliyor. 

APPLE SIRI'YI DAHA AKILLI YAPMAK İÇİN 1 YIL DAHA ÇALIŞACAK

Mark Gurman tarafından ortaya atıldığı kadarıyla Apple, yapay zeka özelliklerini Siri'ye istediği gibi entegre edene kadar yayınlamayacak. Aslında şu anda hazır olan özellikler, Siri'yi sorunsuz hale getirmek amacıyla halen geliştiriliyor. 

Apple, daha önce de Siri ile ilgili erteleme kararı verdiğini duyurmuştu. Bu duyuruda Siri'ye getirilmesi planlanan bazı özelliklerin ertelendiği ve gelecek yıla kadar sunulmayacağı belirtilmişti.

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