Şirketler artık klasik CV ile alım yapmıyor: Yapay zekâ başrolde

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

İstihdam piyasalarındaki gelişmeleri Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan “Geleceğin İşleri” (Future of Jobs) 2025 raporuna göre analiz ettiklerini belirten Uysal, “Türkiye’de şirketlerin yüzde 78’i, yapay zekâ becerilerine sahip yeni çalışanlar işe almayı planlıyor” dedi.

İŞE ALIMLAR HAREKETLİ

Bu ivmelenmenin yakın geçmişte başladığını incelediklerini dile getiren Uysal, “2020-2023 yıllarında yapay zekâ pozisyonları için çalışan talebi yüzde 81 artış gösterirken bu rollere uygun yetenek arzı artışı yüzde 11 seviyesinde kaldı. Bu verinin ışığında yakın geçmişte de yapay zekâ rollerinde arz ve talebin dengeli olmadığını söylemek mümkün” diye konuştu. Uysal’ın analizi ve öngörüleri şöyle:

- Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz HR Pulse Q4 2024 araştırmamızla şirketlerin 2025 işe alım planlamalarını mercek altına aldık. 500’den fazla işveren temsilcisinin katıldığı araştırmamıza göre 2025’te şirketlerin yaklaşık yüzde 50’si işe alımlarında artışa gidecek. Yaklaşık yüzde 40’ı ise işe alım planında artış ya da azalma planlamıyor.

- Son dönemde iş arayanların beklentilerinde maaş kriterinin yanı sıra yan haklar ve çalışma modeli önemli ölçüde güç kazandı. HR Pulse Q4 2024 araştırmamıza göre adayların yüzde 90’ından fazlası bir iş teklifini değerlendirirken yan hakların kararında etkili olduğunu belirtiyor. Adaylar esnek çalışma koşulları sunan iş fırsatlarını arıyor.

- Son yıllarda, işe alım süreçlerinde en büyük dönüşümlerden biri yapay zekâ ve veri analitiği gibi teknolojilerin entegrasyonu oldu. Şirketler artık adayları yalnızca geleneksel CV yöntemleriyle değil, yetkinlik bazlı değerlendirme yöntemleriyle de analiz ediyorlar. Bu dönüşüm, beceriye dayalı işe alım modellerinin giderek daha yaygın hale gelmesine zemin hazırladı.