Son 580 yılın en uzun Ay tutulması başladı... Bir sonraki Ay tutulması ne zaman?
2021'in son, yüzyılların da en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenmeye başlandı.
Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı.
Sputnik'in aktardığına göre; Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.
NASA'DAN AÇIKLAMA
NASA, Ay'ın tamamen Dünya gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı 'neredeyse tam tutulma' olarak nitelediğini açıkladı.
Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında 'Kunduz ayı' olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle 'Kanlı Ay' olarak da isimlendiriliyor.
Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.
Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak.
AY KIRMIZIMSI BİR RENK ALACAK
Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor. Tutulma sırasında, ay kırmızımsı bir renk alacak ve gerçek ayın yalnızca bir şeridi görünecek.
Öte yandan Holocomb Gözlemevi, tutulma sırasında Ay'ın nasıl görüneceğine ilişkin görüntüleri yayınladı.
Movie of the "NEAR TOTAL ECLIPSE." LONGEST PARTIAL LUNAR ECLIPSE in 580 years occurs on morning of November 19th. 1st parts of the eclipse begin at 1:02AM EST. Max eclipse occurs at 4:02 AM when 97% of MOON in darkest part of Earth's shadow. pic.twitter.com/2HwPpqPbbd— Holcomb Observatory (@holcombobserv) November 13, 2021
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