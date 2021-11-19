Son 580 yılın en uzun Ay tutulması başladı... Bir sonraki Ay tutulması ne zaman?

19 Kasım 2021 Cuma, 12:53

Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı.

Sputnik'in aktardığına göre; Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA, Ay'ın tamamen Dünya gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı 'neredeyse tam tutulma' olarak nitelediğini açıkladı.

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında 'Kunduz ayı' olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle 'Kanlı Ay' olarak da isimlendiriliyor.

Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.

Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak.

AY KIRMIZIMSI BİR RENK ALACAK

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor. Tutulma sırasında, ay kırmızımsı bir renk alacak ve gerçek ayın yalnızca bir şeridi görünecek.

Öte yandan Holocomb Gözlemevi, tutulma sırasında Ay'ın nasıl görüneceğine ilişkin görüntüleri yayınladı.