Son dakika | Tesla çöktü: Sürücüler araçlarına binemedi

20 Kasım 2021 Cumartesi, 16:00

Elektrikli araç üreticisi Tesla, telefon uygulamasında yaşanan bir problemle gündeme geldi. Tesla marka araç kullananlar, otomobilin kilidinin açılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan uygulamada kesinti yaşandığını bildirdi.

Araçlarını kullanamayan ve yolda kalan yaklaşık 500 kullanıcı, Tesla'ya şikayette bulundu.

ELON MUSK ÖZÜR DİLEDİ

Tesla CEO'su Elon Musk gelen şikayetler üzerine yaptığı açıklamada, "Özür dileriz, bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alacağız" dedi.

