Son dakika | Tesla çöktü: Sürücüler araçlarına binemedi

Son dakika | Tesla sürücüleri, otomobilin kilidini açmaya ve otomobili çalıştırmaya yarayan telefon uygulamasında yaşanan kesinti nedeniyle araçlarını kullanamadı.

İHA
20 Kasım 2021 Cumartesi, 16:00
Son dakika | Tesla çöktü: Sürücüler araçlarına binemedi
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Elektrikli araç üreticisi Tesla, telefon uygulamasında yaşanan bir problemle gündeme geldi. Tesla marka araç kullananlar, otomobilin kilidinin açılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan uygulamada kesinti yaşandığını bildirdi.

Araçlarını kullanamayan ve yolda kalan yaklaşık 500 kullanıcı, Tesla'ya şikayette bulundu.

ELON MUSK ÖZÜR DİLEDİ

Tesla CEO'su Elon Musk gelen şikayetler üzerine yaptığı açıklamada, "Özür dileriz, bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alacağız" dedi.


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