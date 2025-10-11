Sony’nin yeni oyun konsolu 2027’de gelecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025
Sony'nin uzun bir süredir beklenen PlayStation 6 konsolunun ne zaman geleceğine yönelik yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Sony'nin PlayStation 6'yı ne zaman tanıtacağına yönelik halen resmi bir açıklama yok ancak yeni bilgiler PS6'nın 2027 yılında tanıtılabileceğini söylüyor. Sızıntıya göre AMD kaynaklı olan bu tarih, PS5'in tanıtılmasının ardından 7 yıl sonra gelecek olmasıyla dikkat çekiyor. 

Daha önce PS4'ün tanıtılması ve PS5'in gelmesi arasında da uzun yıllar vardı. 

Peki PS6 nasıl olacak?

Daha önceki söylentilere göre PS6 34 ile 40 TFLOPS arasında değişen hesaplama gücü bizi karşılayacakken, ışın izleme performansı önceki modele göre en fazla 12 kat artacak.

