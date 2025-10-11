Xbox'ta 7 oyun ücretsiz oldu

Microsoft, Xbox özelinde Game Pass dışında da oyunseverlere bazı imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de Free Play Days adının verildiği belirli günler aralığında bazı oyunların ücretsiz olarak oynanabilmesi oluyor. Yeni açıklanan 7 oyun 9 ve 12 Ekim tarihlerinde ücretsiz oynanabilecek.

XBOX'TA ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR

Call of Duty: Black Ops 6'dan Grounded 2'ye kadar 7 oyun ücretsiz olarak kısa süreliğine ücretsiz hale gelecek.

Call of Duty: Black Ops 6, AEW: Fight Forever, Grounded 2, Dovetail Games Euro Fishing, Under The Waves, Kingdom Two Crowns ve Riders Republic oyunları ücretsiz olarak oynanabilecek.

Kingdom Two Crowns ve Riders Republic oyunlarını oynamak için Game Pass aboneliği gerekmezken diğer oyunların tamamı için Game Pass gerekli.