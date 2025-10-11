Xbox'ta 7 oyun ücretsiz oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 09:24:00
Haber Merkezi
Microsof'un kampanyası sayesinde bazı oyunlar ücretli olmasına rağmen kısa süreliğine ücretsiz oynanabiliyor.

Microsoft, Xbox özelinde Game Pass dışında da oyunseverlere bazı imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de Free Play Days adının verildiği belirli günler aralığında bazı oyunların ücretsiz olarak oynanabilmesi oluyor. Yeni açıklanan 7 oyun 9 ve 12 Ekim tarihlerinde ücretsiz oynanabilecek. 

XBOX'TA ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR

Call of Duty: Black Ops 6'dan Grounded 2'ye kadar 7 oyun ücretsiz olarak kısa süreliğine ücretsiz hale gelecek. 

Call of Duty: Black Ops 6, AEW: Fight Forever, Grounded 2, Dovetail Games Euro Fishing, Under The Waves, Kingdom Two Crowns ve Riders Republic oyunları ücretsiz olarak oynanabilecek.

Kingdom Two Crowns ve Riders Republic oyunlarını oynamak için Game Pass aboneliği gerekmezken diğer oyunların tamamı için Game Pass gerekli.

