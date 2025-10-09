Katlanabilir ekranlı iPhone için yeni bilgiler geldi

Uzun yıllardır Apple'ın katlanabilir ekranlı bir yapıda iPhone geliştirdiği söyleniyor. Apple'ın istediği şekilde geliştiremediği için katlanabilir iPhone'u yıllardır ertelediği tahmin ediliyor. Ancak yeni ortaya çıkan raporlar telefonun artık 2026 yılında tanıtılacağına işaret ediyor. Bu bağlamda söylentiler de artıyor.

En son ortaya çıktığı kadarıyla yeni iPhone titanyum ve alüminyum karşımından bir çerçeveye sahip olacak. Bu şekilde katlanabilir ekranlı iPhone'un daha sağlam köşelere sahip olacağı belirtiliyor.

Apple'ın en son iPhone 17 serisinde titanyum kullanımını artırması yeni iPhone'larında bu malzemeninin kullanımını artıracağına işaret ediyor.

Daha önce Apple analisti Ming-Chi Kuo Apple'ın katlanabilir ekranlı telefon için birden fazla malzeme tercih edeceğini bildirmişti.

Analist Jeff Pu, Apple'ın titanyum ve alüminyum alaşımını kullanacağını tahmin etse de Kuo, Pu'nun aksine, titanyum ve paslanmaz çelik birleşimini tercih edebileceğini söylüyor.

Katlanabilir yapıdaki iPhone'un açıldığında 4,5 mm genişliğinde olacağı ve bunun oldukça ince olduğu söyleniyor. Telefon bu iddiaya göre en ince iPhone Air modelinden bile ince olacak.

Yeni iPhone'un 2026 yılındaki iPhone 18 tanıtımında karşımıza çıkması bekleniyor.