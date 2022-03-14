Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf NFT oldu

14 Mart 2022 Pazartesi, 12:01

Webtekno.com'da yer alan habere göre, ülkemizde birçok şehri beyaza bürüyen kar yağışıyla birlikte İstanbul'dan da birbirinden güzel kar manzaraları sosyal medyada paylaşıldı. Bir kullanıcının da trafik sıkıntısından sıkılan İstanbullular tarafından sıkça tercih edilen elektrikli scooterın karlar içindeki fotoğrafı sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı benzer görüntüleri gönderirken, kullanıcı bu fotoğrafı NFT'ye dönüştürdü.





Sosyal medya kullanıcısının "İstanbul City anlık" sözleriyle paylaştığı görüntünün ardından, çok sayıda kullanıcı bu görüntünün bir NFT olmasını istedi. Kullanıcı da bu istekler doğrultusunda, orjinal fotoğrafı NFT olarak paylaştı. Çok sayıda beğeni alan ve viral haline gelen görüntünün ardından, birçok kullanıcı da şehrin farklı bölgelerinden benzer görüntüler paylaştı.



Görüntü Opensea uygulaması üzerinden satıldı.