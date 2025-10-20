SpaceX, 10 bininci Starlink uydusunu fırlattı

Şirket, 19 Ekim 2025 tarihinde Falcon 9 roketlerini kullanarak yörüngeye 56 cihaz daha fırlattı. Bu 2025'teki 132'nci Falcon 9 fırlatmasıydı ve geçen yıl kırılan yıllık rekoru egale etmeyi başardı.

Starlink uydularının şu anda yaklaşık 8 bin 608 tanesi faaliyette. Geriye kalan 1.400'den fazlası ise hizmet dışı bırakılıp atmosferde yandı. Starlink uydularının ortalama ömrü yaklaşık beş yıl.

İlk Starlink prototipleri Şubat 2018'de fırlatılmıştı ve ticari hizmete ise 2021'de başlanmıştı.

SpaceX, 12 bine kadar uydu fırlatma iznine sahip ve dünya genelinde hem çok hızlı ve hem de düşük gecikmeli internet sağlamak için 30 binden fazla uydu fırlatmayı planlıyor.

Proje, özellikle uzak bölgelerdeki küresel internet erişimi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.