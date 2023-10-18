SpaceX, İsrail'le uydu interneti için görüşüyor

İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladı.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 21:55
SpaceX, İsrail'le uydu interneti için görüşüyor
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İsrail Telekomünikasyon Bakanlığı, SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelerde bulunduklarına dair açıklama yaptı.

Görüşmelerin başladığı aktarılan açıklamada, bu adımla Gazze sınırı çevresindeki beldelere ve savaş bölgelerine kesintisiz internet hizmeti sağlanacağı belirtildi.

ŞİRKET HENÜZ İSTEĞİ KABUL ETMEDİ

Açıklamada ayrıca İsrail'in, diğer sistemlerin arızalanması durumunda yedek olarak hizmet verecek Starlink'e ilk kez başvuracağı ifade edildi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket henüz İsrail'in talebini kabul etmedi ve bakanlığın açıklaması hakkında yorum yapmadı.

İsrail ordusu Gazze sınırına yoğun yığınak yaparken, olası kara harekatında "sona gelindiğine" ilişkin yorumlar hem yerel hem uluslararası basında yer almıştı.

İsrail böyle bir durumda internet hizmetlerini etkileyebilecek gelişmelerden endişe ediyor.


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