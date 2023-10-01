SpaceX'in 2023'te kaç tane roket fırlattığı ortaya çıktı
Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu dünyanın en büyük uzay taşımacılığı şirketlerinden biri olan SpaceX 2023 yılı içerisinde uzaya yüzde 100 başarıyla birçok roket fırlattı. Peki SpaceX 2023'te toplam kaç roket fırlattı?
SpaceX, 2023 yılında şu ana kadar 70 roket fırlattı. Bu fırlatmaların içinde 66 Falcon 9, üç Falcon Heavy ve bir Starship roketi bulunuyor.
SpaceX'in 2023 yılı fırlatmalarının ayrıntıları şu şekilde:
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Fırlatma Sayısı: 70 (Falcon 9: 66, Falcon Heavy: 3, Starship: 1)
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Starlink Dışı Lansmanlar: 27
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Fırlatma Başarı Oranı: yüzde 100
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Fırlatma Oranı: 3,96 gün (100 fırlatma için gerekli: 3,65 veya daha düşük)
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Doğu Yakası Fırlatmaları: 49 (LC-39A: 10, SLC-40: 39)
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Körfez Sahili Fırlatmaları: 1 (Yıldız Üssü)
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Batı Yakası Fırlatmaları: 20 (SLC-4E)
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Toplam Faydalı Yük Kütlesi: Yaklaşık 849.102 kg (Gizli ve paylaşımlı görevler veya mürettebat dahil değil)
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Toplam Mürettebat: 12 (Hükümet: 10, Ticari: 2)
SpaceX ayrıca bu yıl içinde beş Falcon Heavy fırlatmasını planlıyor. Bu, şirketin şimdiye kadar denediği en yüksek sayı olacak. SpaceX ayrıca mürettebatlı uçuşlarını artırmayı da hedefliyor.
SpaceX'in Starship roketinin ise bu yıl içerisinde yörüngeye fırlatılmasını da planlıyor. Ancak bu görev daha fazla test ve FAA onayı gerektiriyor. Şirketin yaptığı açıklamalara göre son zamanlarda test sayısının giderek arttırılması da planlanıyor.
2023'teki fırlatma listelerinin tamamı ise şöyle:
- 3 Ocak Taşıyıcı-6 Falcon 9 (B1060.15) SLC-40 LZ-1
- 10 Ocak OneWeb 16 Falcon 9 (B1076.2) SLC-40 LZ-1
- 15 Ocak USSF-67 Falcon Heavy (B1070,
- B1064.2, B1065.2) LC-39A LZ-1 & 2
- 18 Ocak GPS III-06
- (Amelia Earhart) Falcon 9 (B1077.2) SLC-40 ASOG
- 19 Ocak Starlink Group 2-4 Falcon 9 (B1075.1) SLC-4E OCISLY
- 26 Ocak Starlink Grup 5-2 Falcon 9 (B1067.9) SLC-40 JRTI
- 31 Ocak Starlink Grup 2-6 Falcon 9 (B1071.7) SLC-4E OCISLY
- 2 Şubat Starlink Group 5-3 Falcon 9 (B1069.5) LC-39A ASOG
- 6 Şubat Amazonas Nexus Falcon 9 (B1073.6) SLC-40 JRTI
- 12 Şubat Starlink Grubu 5-4 Falcon 9 (B1062.12) SLC-40 ASOG
- 17 Şubat Starlink Grup 2-5 Falcon 9 (B1063.9) SLC-4E OCISLY
- 18 Şubat Inmarsat-6 F2 Falcon 9 (B1077.3) SLC-40 JRTI
- 27 Şubat Starlink Group 6-1 Falcon 9 (B1076.3) SLC-40 ASOG
- 2 Mart Mürettebat-6
- (Endeavour) Falcon 9 (B1078.1) LC-39A JRTI
- 3 Mart Starlink Grup 2-7 Falcon 9 (B1061.12) SLC-4E OCISLY
- 9 Mart OneWeb 17 Falcon 9 (B1062.13) SLC-40 LZ-1
- 15 Mart SpaceX CRS-27
- (C209.3) Falcon 9 (B1073.7) LC-39A ASOG
- 17 Mart Starlink Grup 2-8 Falcon 9 (B1071.8) SLC-4E OCISLY
- 17 Mart SES-18 & 19 Falcon 9 (B1069.6) SLC-40 JRTI
- 24 Mart Starlink Group 5-5 Falcon 9 (B1067.10) SLC-40 ASOG
- 29 Mart Starlink Group 5-10 Falcon 9 (B1077.4) SLC-40 JRTI
- 2 Nisan SDA Tranche 0A Falcon 9 (B1075.2) SLC-4E LZ-4
- 7 Nisan Intelsat 40e / TEMPO Falcon 9 (B1076.4) SLC-40 ASOG
- 15 Nisan Taşıyıcı-7 Falcon 9 (B1063.10) SLC-4E LZ-4
- 19 Nisan Starlink Grubu 6-2 Falcon 9 (B1073.8) SLC-40 ASOG
- 20 Nisan Entegre Uçuş Testi Yıldız Gemisi (Gemi 24,
- Güçlendirici 7) Yıldız Üssü Yok
- 27 Nisan Starlink Group 3-5 Falcon 9 (B1061.13) SLC-4E OCISLY
- 28 Nisan O3b mPOWER 3 & 4 Falcon 9 (B1078.2) SLC-40 JRTI
- 30 Nisan ViaSat 3 Americas Falcon Heavy (B1068,
- B1052.8, B1053.3) LC-39A Yok
- 4 Mayıs Starlink Grubu 5-6 Falcon 9 (B1069.7) SLC-40 ASOG
- 10 Mayıs Starlink Grup 2-9 Falcon 9 (B1075.3) SLC-4E OCISLY
- 14 Mayıs Starlink Grubu 5-9 Falcon 9 (1067.11) SLC-40 JRTI
- 19 Mayıs Starlink Group 6-3 Falcon 9 (B1076.5) SLC-40 ASOG
- 20 Mayıs Iridium-NEXT/OneWeb Falcon 9 (B1063.11) SLC-4E OCISLY
- 21 Mayıs Axiom-2
- (Özgürlük) Falcon 9 (B1080.1) LC-39A LZ-1
- 27 Mayıs Arabsat 7B Falcon 9 (B1062.14) SLC-40 JRTI
- 31 Mayıs Starlink Grup 2-10 Falcon 9 (B1061.14) SLC-4E OCISLY
- 4 Haziran Starlink Grubu 6-4 Falcon 9 (B1078.3) SLC-40 JRTI
- 5 Haziran SpaceX CRS-28
- (C208.4) Falcon 9 (B1077.5) LC-39A ASOG
- 12 Haziran Starlink Grubu 5-11 Falcon 9 (B1073.9) SLC-40 JRTI
- 12 Haziran Transporter-8 Falcon 9 (B1071.9) SLC-4E LZ-4
- 18 Haziran SATRIA Falcon 9 (B1067.12) SLC-40 ASOG
- 22 Haziran Starlink Group 5-7 Falcon 9 (B1075.4) SLC-4E OCISLY
- 23 Haziran Starlink Grup 5-12 Falcon 9 (B1069.8) SLC-40 JRTI
- 1 Temmuz Euclid Falcon 9 (B1080.2) SLC-40 ASOG
- 7 Temmuz Starlink Grubu 5-13 Falcon 9 (B1063.12) SLC-4E OCISLY
- 10 Temmuz Starlink Group 6-5 Falcon 9 (B1058.16) SLC-40 JRTI
- 16 Temmuz Starlink Grubu 5-15 Falcon 9 (B1060.16) SLC-40 ASOG
- 20 Temmuz Starlink Grubu 6-15 Falcon 9 (B1071.10) SLC-4E OCISLY
- 24 Temmuz Starlink Group 6-6 Falcon 9 (B1076.6) SLC-40 JRTI
- 28 Temmuz Starlink Grubu 6-7 Falcon 9 (B1062.15) SLC-40 ASOG
- 29 Temmuz Jüpiter 3 Falcon Heavy (B1074,
- B1064.3, B1065.3) LC-39A LZ 1 & 2
- 3 Ağustos Galaxy 37 Falcon 9 (B1077.6) SLC-40 JRTI
- 6 Ağustos Starlink Grubu 6-8 Falcon 9 (B1078.4) SLC-40 ASOG
- 8 Ağustos Starlink Group 6-20 Falcon 9 (B1075.5) SLC-4E OCISLY
- 11 Ağustos Starlink Grup 6-9 Falcon 9 (B1069.9) SLC-40 JRTI
- 17 Ağustos Starlink Grubu 6-10 Falcon 9 (B1067.13) SLC-40 ASOG
- 22 Ağustos Starlink Group 7-1 Falcon 9 (B1061.15) SLC-4E OCISLY
- 26 Ağustos Mürettebat-7
- (Endurance) Falcon 9 (B1081.1) LC-39A LZ-1
- 27 Ağustos Starlink Grubu 6-11 Falcon 9 (B1080.3) SLC-40 JRTI
- 31 Ağustos Starlink Grubu 6-13 Falcon 9 (B1077.7) SLC-40 ASOG
- 2 Eylül SDA Takibi ve
- Taşıma Katmanı
- (Tranche 0B) Falcon 9 (B1063.13) SLC-4E LZ-4
- 4 Eylül Starlink Grubu 6-12 Falcon 9 (B1073.10) LC-39A JRTI
- 9 Eylül Starlink Grubu 6-14 Falcon 9 (B1076.7) SLC-40 ASOG
- 12 Eylül Starlink Grubu 7-2 Falcon 9 (B1071.11) SLC-4E OCISLY
- 16 Eylül Starlink Grubu 6-16 Falcon 9 (B1078.5) SLC-40 JRTI
- 20 Eylül Starlink Grubu 6-17 Falcon 9 (B1058.17) SLC-40 ASOG
- 24 Eylül Starlink Grubu 6-18 Falcon 9 (B1060.17) SLC-40 JRTI
- 25 Eylül Starlink Grubu 7-3 Falcon 9 (B1075.6) SLC-4E OCISLY
- 30 Eylül Starlink Grubu 6-19 Falcon 9 (B1069.10) SLC-40 ASOG
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