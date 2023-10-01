SpaceX'in 2023'te kaç tane roket fırlattığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:43

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:43

SpaceX, 2023 yılında şu ana kadar 70 roket fırlattı. Bu fırlatmaların içinde 66 Falcon 9, üç Falcon Heavy ve bir Starship roketi bulunuyor.

SpaceX'in 2023 yılı fırlatmalarının ayrıntıları şu şekilde:

Fırlatma Sayısı: 70 (Falcon 9: 66, Falcon Heavy: 3, Starship: 1)

Starlink Dışı Lansmanlar: 27

Fırlatma Başarı Oranı: yüzde 100

Fırlatma Oranı: 3,96 gün (100 fırlatma için gerekli: 3,65 veya daha düşük)

Doğu Yakası Fırlatmaları: 49 (LC-39A: 10, SLC-40: 39)

Körfez Sahili Fırlatmaları: 1 (Yıldız Üssü)

Batı Yakası Fırlatmaları: 20 (SLC-4E)

Toplam Faydalı Yük Kütlesi: Yaklaşık 849.102 kg (Gizli ve paylaşımlı görevler veya mürettebat dahil değil)

Toplam Mürettebat: 12 (Hükümet: 10, Ticari: 2)

SpaceX ayrıca bu yıl içinde beş Falcon Heavy fırlatmasını planlıyor. Bu, şirketin şimdiye kadar denediği en yüksek sayı olacak. SpaceX ayrıca mürettebatlı uçuşlarını artırmayı da hedefliyor.

SpaceX'in Starship roketinin ise bu yıl içerisinde yörüngeye fırlatılmasını da planlıyor. Ancak bu görev daha fazla test ve FAA onayı gerektiriyor. Şirketin yaptığı açıklamalara göre son zamanlarda test sayısının giderek arttırılması da planlanıyor.

2023'teki fırlatma listelerinin tamamı ise şöyle: