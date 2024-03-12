SpaceX'in Crew-7 misyonu astronotları uzaydan döndü
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Crew-7 misyonu kapsamında uzaya gönderdiği astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 6 aylık görevlerinin ardından dünyaya döndü.
Space.com internet sitesindeki habere göre, Crew-7 misyonu kapsamında uzaya giden 4 astronotun içinde bulunduğu Dragon kapsülü, 12 Mart'ta yerel saatle 05.50'de, ABD'nin Florida eyaletinin Pensacola kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.
6 AYLIK MİSYON KAPSAMINDA GÖNDERİLMİŞLERDİ
ABD'li astronot Jasmin Moghbeli, Danimarkalı astronot Andreas Mogensen, Japon astronot Satoshi Furukawa ve Rus kozmonot Konstantin Borisov'un içinde bulunduğu kapsül dünyaya inişi canlı olarak yayınlandı.
Dünya yörüngesinde geçirdikleri 199 günün ardından dönen mürettebatın bir dizi sağlık kontrolünden geçeceği belirtiliyor.
Astronotlar, yaklaşık 6 aylık misyon kapsamında ISS'e gitmek üzere, SpaceX üretimi Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos 2023'te fırlatılmıştı.
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