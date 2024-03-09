SpaceX'in uzaydan internet hizmeti iPhone'lara gelecek

Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:47

Güncelleme: 09.03.2024 - 09:47

SpaceX'in Direct to Cell olarak adlandırdığı teknolojisinin her ortamda Samsung, Apple ve Google gibi markaların cihazlarında sorunsuz çalıştığı aktarıldı. Bu arada burada bahsedilen telefonlar üst seviye pro modeller oluyor.

Daha önce 17Mb/s hıza ulaştıklarını duyuran şirket, bunun şimdiye kadar ulaşılan en yüksek hız olduğunu da söylüyor.

SpaceX halihazırda T-Mobile ile uydudan mobil veriye altyapı sistemi kurmuştu.