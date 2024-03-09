SpaceX'in uzaydan internet hizmeti iPhone'lara gelecek
SpaceX'in hizmetlerinden biri olan uzaydan internet, telefonlara çok hızlı bir bağlantı sunuyor. Yeni gelen bilgilere göre iPhone'lar için de gelecek.
SpaceX'in Direct to Cell olarak adlandırdığı teknolojisinin her ortamda Samsung, Apple ve Google gibi markaların cihazlarında sorunsuz çalıştığı aktarıldı. Bu arada burada bahsedilen telefonlar üst seviye pro modeller oluyor.
Daha önce 17Mb/s hıza ulaştıklarını duyuran şirket, bunun şimdiye kadar ulaşılan en yüksek hız olduğunu da söylüyor.
SpaceX halihazırda T-Mobile ile uydudan mobil veriye altyapı sistemi kurmuştu.
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