SpaceX'in uzaydan internet hizmeti iPhone'lara gelecek

SpaceX'in hizmetlerinden biri olan uzaydan internet, telefonlara çok hızlı bir bağlantı sunuyor. Yeni gelen bilgilere göre iPhone'lar için de gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:47
SpaceX'in uzaydan internet hizmeti iPhone'lara gelecek
Abone Ol google-news

SpaceX'in Direct to Cell olarak adlandırdığı teknolojisinin her ortamda Samsung, Apple ve Google gibi markaların cihazlarında sorunsuz çalıştığı aktarıldı. Bu arada burada bahsedilen telefonlar üst seviye pro modeller oluyor.

Daha önce 17Mb/s hıza ulaştıklarını duyuran şirket, bunun şimdiye kadar ulaşılan en yüksek hız olduğunu da söylüyor.

SpaceX halihazırda T-Mobile ile uydudan mobil veriye altyapı sistemi kurmuştu.


Uzaydan internet haberleri SpaceX uzaydan internet haberleri

İlgili Haberler

SpaceX, astronotlarını taşıyan Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı

SpaceX, astronotlarını taşıyan Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı
SpaceX, NASA'nın iklim gözlem uydusu PACE'i fırlattı

SpaceX, NASA'nın iklim gözlem uydusu PACE'i fırlattı
iOS 18 ile iPhone'lara yeni neler gelecek?

iOS 18 ile iPhone'lara yeni neler gelecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem, son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem, son yolculuğuna uğurlandı
Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!

Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!
O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: RTÜK 'Taş Kağıt Makas' dizisi hakkında inceleme başlattı

O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: RTÜK 'Taş Kağıt Makas' dizisi hakkında inceleme başlattı
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!
Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi
Fenerbahçe Beko'dan muhteşem zafer! 6 yıl sonra ilk

Fenerbahçe Beko'dan muhteşem zafer! 6 yıl sonra ilk
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi