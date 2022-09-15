SpaceX'in eski mühendisi kendi projesi için kolları sıvadı

15 Eylül 2022 Perşembe, 08:20

Tons of Mirrors (Tonlarca Ayna) adlı bir girişim kuran Nowack, Dünya yörüngesine büyük aynalar yerleştirmeyi ve bu sayede gece boyunca Güneş enerjisinden faydalanabilmeyi hedefliyor.

26 yaşındaki mühendisin projesine göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) monte edilecek bu yansıtıcı yüzeyler, Güneş ışığını gezegen üzerinde o sırada ışık almayan Güneş panellerine yönlendirecek.

Independent Türkçe'deki habere göre bu ilk bakışta çok yenilikçi bir fikir gibi görünse de uzaya ayna yerleştirme konseptini Nowack icat etmedi. Aslında ABD yönetimine bağlı bir komite daha 1977'de bu fikri onaya sunmuştu.1988'de Rusya'da Znamya Projesi, yörüngeye 20 metrelik bir aynayı başarıyla yerleştirmiş ve Avrupa'da 5 kilometrelik bir alana ışık huzmesi yönlendirmişti.

Nowack ise en yeni teknolojileri kullanarak Güneş enerjisini önceki projelerden en az 90 kat daha ucuza getirme iddiasıyla öne çıkıyor. Makine mühendisinin ilk planı, Güneş ışığını aynalar aracılığıyla yönlendiren uzun bir yapıyla Dünya'nın etrafını sarmaktı. Ancak bu pek ekonomik olmadığı için planda değişikliğe gitti.

Mühendisin yeni planı ise çoklu parabolik aynaların UUİ üzerine takıldığı ve bunlara yansıyan ışığın kolimatörler aracılığıyla Dünya'ya gönderildiği bir yapıya odaklanıyor.

200 yıl içinde fosil yakıtların yerini alacak

Röntgen gibi cihazlarda da kullanılan kolimatörler, ışık huzmelerini paralel hale getirme ve etraftaki gerekli olmayan ışığı bloke etme görevini görüyor. Son günlerde Nowack, UUİ'ye ilk kolimatörleri kurmak için finansman toplamaya çalışıyor.

VICE'a konuşan mühendis, "Bugün, Güneş panelleri yılda 20 milyar doların döndüğü bir endüstri. Tasarladığım proje ise şu anda sahip oldukları tüm pazarlardan daha büyük" diyor:

Bu, 200 yıl içinde fosil yakıtların yerini alacak, 17 trilyon dolarlık bir pazar.