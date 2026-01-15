Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spotify için yeni zam yapılıyor

15.01.2026 21:24:00
İsveç merkezli ses platformu Spotify, ABD'de fiyatlarına zam yaptı. Bu yeni zam hamlesiyle platform en pahalı müzik dinleme hizmeti sunan uygulama oldu.

Sunduğu müzik hizmetinin yanı sıra podcast programlarıyla da tercih edilen platform, kullanıcılarına yeni gönderdiği bir e-posta ile hizmete zam yaptıklarını bildirdi. Ardından bir blog yazısıyla zammın ayrıntıları verildi.

Spotify'ın bireysel, öğrenci, duo ve aile olmak üzere farklı premium plan seçenekleri bulunuyor. İsteyen kişiler reklamlar dinleyerek ücretsiz de kullanabiliyor. 

ABD'deki kullanıcılar yeni zamlı fiyatları şubat ayından itibaren görecekler. 

Eskiden aylık 11,99 dolar olan bireysel plan aboneliği artık 12,99 dolar, duo ise 16,99 dolardan 18,99 dolara çıkarken, aile planı 21,99 dolar, öğrenci planıyla 6,99 dolar olarak güncellendi.

Bu zam dalgasının Türkiye'deki fiyatlara ulaşıp ulaşmayacağı henüz bilinmiyor ancak Estonya ve Letonya gibi ülkelerde de fiyatlar artacak.

İlgili Konular: #müzik #spotify #Spotify aboneliği

