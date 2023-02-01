Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi ertelendi!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 18:00

Electronic Arts bünyesinde devrim yaratan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın ikinci oyunu Star Wars Jedi: Survivor 17 Mart 2023 tarihinde çıkış yapması bekleniyordu.

Yayınlanan videolar ile birlikte bu yılın en çok beklenen oyunları arasına giren oyundan erteleme haberi geldi. Oyunun yeni çıkış tarihi 28 Haziran 2023 olarak açıklandı. Ertelenme nedeni olarak ise performans ve sistem optimizasyonları ile bugların düzeltilmesi olarak açıklandı.

Aslında bu haber oyuncular için iyi bir anlama geliyor. Çünkü oyunun çıkışında birçok hatanın olması kötü sonuçlar doğurabilir (Cyberpunk 2077). Bu ertelenme ile birlikte EA’nin hikayeli oyunlara tekrardan değer vermeye başladığını söyleyebiliriz.

STAR WARS JEDI: SURVIVOR NE KADAR?

Artık oyun fiyatları 60 dolar bandından 70 dolara çekildi. Hal böyle olunca da oyun fiyatları özellikle Türkiye’de oldukça fazla arttı. Star Wars Jedi: Survivor 1.119,99 TL’den ön siparişe açıldı. Oyun çıktığında fiyatının artıp artmayacağı ise bilinmiyor.



