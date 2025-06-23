Steam'de bu sefer de Black Myth: Wukong indirime girdi

Steam'de yaz dönemi indirimlerle geldi. Farklı etkinlikler ve tanıtımlar sebebiyle onlarca oyunda indirim yapan Steam'de bu bu sefer de daha önce hiç indirime girmemiş Black Myth: Wukong oyunu yüzde 20 indirime girdi. Bu gelişmeden sonra oyun 59,99 dolardan 47,99 dolara düştü. Her ne kadar büyük bir indirim olmasa da çoğu kişi indirim beklemiyordu bile.

Daha önce 5 Haziran'da duyuru yapılmıştı ve oyunun ilk indiriminin yakında olacağı belirtilmişti. Ancak ne zaman indirimin yapılacağı ya da ne kadar indirim olacağı açıklanmamıştı.

Aksiyon odaklı olan oyun Çin mitolojisinden besleniyor. RPG oyunu, Çin'in Dört Büyük Klasik Romanında yer alan Batıya Yolculuk'tan esinlenerek hazırlanmış.

Oyunun sistem gereksinimleri:



