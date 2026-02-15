Steam'deki oyun incelemelerine donanım bilgisi eklenebilecek

Valve, Steam istemcisi için bir süredir beklenen özelliği test etmeye başladı. Bu yeni altyapıda oyun incelemelerinde kullanıcılar sistemlerini ayrıntılı şekilde yazmak zorunda kalmayacak aksine tek tuşla donanım bilgisi eklenebilecek ve işlemci, grafik kartı, RAM gibi temel bileşenler doğrudan yoruma eklenecek.

Bu sayede oyun performansı konusundaki şikayetlerin arkasında donanım yetersizliği mi yoksa oyun kaynaklı bir sorun mu olduğu daha net görülebilecek.

Örneğin, bir kullanıcı oyunun düşük performans gösterdiğini belirttiğinde, okuyucu artık o kişinin kendi bileşenleriyle kendi donanımının benzer olup olmadığını hızlıca görebilecek. Böylece “bu oyun donanımımda çalışıyor mu” sorusuna daha net cevaplar alınabilecek.

Öte yandan donanım bilgisini paylaşma seçeneği tamamen isteğe bağlı olarak kalacak gibi duruyor. Kullanıcılar, bu kutuyu işaretlemediklerinde hiçbir donanım verisi görünmeyecek.