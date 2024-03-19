Steam'e yeni özellik geliyor; tek hesaptan aynı anda 2 kişi oynayabilecek

Steam yeni bir 'aile' paylaşımı özelliği duyurdu. Bu özellik sayesinde tek bir hesaptan aynı anda iki kişi oyun oynayabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:31
Steam'e yeni özellik geliyor; tek hesaptan aynı anda 2 kişi oynayabilecek
Abone Ol google-news

Farklı platformların sunduğu 'aile paylaşımı' özellikleri farklı avantajlar sunarken, yıllardır Steam'de beklenen aynı anda iki kişinin tek hesaptan oyun oynaması mümkün hale getiriliyor. Steam'in beta olarak kullanıcılara sunduğu yeni özellik, 'Steam Aile Paylaşımı' adı altında 'Steam Aile Görümünü'nün eklenmesiyle karşımıza çıkacak. 

Bu sayede platformda aile paylaşımı kısmına en fazla 6 kişi eklenebilecek. 

STEAM AİLELERİ ÖZELLİĞİ

Steam ailesi oluşturduktan sonra 5 aile üyesi olarak seçilen kişi davet edilebilecek. Bu tıpkı Spotify'a benzer şekilde işleyecek gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra aile paylaşımı sayesinde eklenen üyelerin tüm oyunlara erişmesi de sağlanmış olacak. Burada yer alan 'Aile Kütüphanesi' sayesinde aile üyelerinin paylaşılabilir tüm oyunlarına erişim sağlanacak.

Burada önemli ayrıntılardan biri de üyelerin kendi kayıtlarını oluşturabilecek olması.

Bir diğer yandan Netflix ve diğer içerik izleme platformları gibi burada da ebeveyn kontrolleri geliyor. Çocuklarının Steam'de hangi oyunları oynadığını bilmek isteyen ailelere odaklanan bu özellik, aynı zamanda çocukların direkt oyunları satın almasının da önüne geçiyor. Aileler çocuklarının istekleri oyunları satın almasını onaylama ya da reddetme seçeneklerine de sahip olacaklar.

Bunlara ek olarak çocukların oyunları ne zaman oynayabileceği de sınırlanabilecek.

Steam Aileleri adı verilen imkanı test etmek isteyen kullanıcıların, öncelikle Steam hesaplarına giriş yapması gerekiyor. Daha sonra Ayarlar> Arayüz> İstemci Beta Katılımı> Steam Family Beta ve Tamam'a tıklayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra Steam'in yeniden başlatılması gerekiyor.


Steam aile haberleri Steam aile görünümü haberleri Steam aile paylaşımı haberleri

İlgili Haberler

Steam Deck'te en popüler 100 oyun açıklandı

Steam Deck'te en popüler 100 oyun açıklandı
Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret

Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret
Steam'de İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Steam'de İlkbahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'

Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'
‘Prens’in ikinci sezon afişi yayınlandı! Prens 2. sezon ne zaman?

‘Prens’in ikinci sezon afişi yayınlandı! Prens 2. sezon ne zaman?
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!
Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı

Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı
Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama

Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama
Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması

Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması