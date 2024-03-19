Steam'e yeni özellik geliyor; tek hesaptan aynı anda 2 kişi oynayabilecek

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:31

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:31

Farklı platformların sunduğu 'aile paylaşımı' özellikleri farklı avantajlar sunarken, yıllardır Steam'de beklenen aynı anda iki kişinin tek hesaptan oyun oynaması mümkün hale getiriliyor. Steam'in beta olarak kullanıcılara sunduğu yeni özellik, 'Steam Aile Paylaşımı' adı altında 'Steam Aile Görümünü'nün eklenmesiyle karşımıza çıkacak.

Bu sayede platformda aile paylaşımı kısmına en fazla 6 kişi eklenebilecek.

STEAM AİLELERİ ÖZELLİĞİ

Steam ailesi oluşturduktan sonra 5 aile üyesi olarak seçilen kişi davet edilebilecek. Bu tıpkı Spotify'a benzer şekilde işleyecek gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra aile paylaşımı sayesinde eklenen üyelerin tüm oyunlara erişmesi de sağlanmış olacak. Burada yer alan 'Aile Kütüphanesi' sayesinde aile üyelerinin paylaşılabilir tüm oyunlarına erişim sağlanacak.

Burada önemli ayrıntılardan biri de üyelerin kendi kayıtlarını oluşturabilecek olması.

Bir diğer yandan Netflix ve diğer içerik izleme platformları gibi burada da ebeveyn kontrolleri geliyor. Çocuklarının Steam'de hangi oyunları oynadığını bilmek isteyen ailelere odaklanan bu özellik, aynı zamanda çocukların direkt oyunları satın almasının da önüne geçiyor. Aileler çocuklarının istekleri oyunları satın almasını onaylama ya da reddetme seçeneklerine de sahip olacaklar.

Bunlara ek olarak çocukların oyunları ne zaman oynayabileceği de sınırlanabilecek.

Steam Aileleri adı verilen imkanı test etmek isteyen kullanıcıların, öncelikle Steam hesaplarına giriş yapması gerekiyor. Daha sonra Ayarlar> Arayüz> İstemci Beta Katılımı> Steam Family Beta ve Tamam'a tıklayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra Steam'in yeniden başlatılması gerekiyor.